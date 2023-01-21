Надвид Бадмаев. Фото: пресс-служба реготделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" в Калмыкии https://vk.com/wall692431467_330

21 января 2023, 12:01

Мобилизованный юрист из Элисты погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Юрист Надвид Бадмаев из Элисты, который ранее был мобилизован, погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе неё не менее 17 жителей Калмыкии.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января стало известно, что на Украине погиб Манца Мучкаев. Он стал, по меньшей мере, 16 военнослужащим из Калмыкии, чья гибель были подтверждена официально.

Мобилизованный юрист Центра защиты прав граждан в Элисте Надвид Бадмаев погиб в ходе проведения спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Справедливая России – Патриоты – За правду" на её сайте.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Военный из Калмыкии погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине 1150 бойцов с юга России", "Военный из Элисты убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 января 2023, 12:52

21 января 2023, 11:12

  • Очереди в магазинах Степанакерта стали круглосуточными

    Из-за дефицита товаров, вызванного блокадой, жителям Степанакерта приходится круглосуточно стоять в очередях, чтобы купить продукты. Азербайджанские активисты продолжают 41-е сутки блокировать Лачинский коридор, который является единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром.

21 января 2023, 10:21

21 января 2023, 09:30

  • Суд обязал больницу в Дербенте устранить нарушения прав инвалидов

    Дербентский горсуд обязал руководство местной больницы установить на входах двух отделений и семи медпунктов пандусы, признав, что их отсутствие нарушает права инвалидов, сообщила прокуратура. Комментаторы в соцсети призвали ведомство чаще проводить в Дагестане проверки медучреждений.

21 января 2023, 08:38

  • Жители села под Астраханью потребовали решения длительной проблемы с подачей воды

    Из-за судебных разбирательств между ресурсоснабжающей организацией и властями в селе Зеленга Володарского района уже несколько лет проблема с водоснабжением, заявил вице-губернатор Астраханской области Олег Князев. Сами сельчане пригрозили акцией протеста, если чиновники не разберутся с ситуацией, а комментаторы в соцсети указали, что проблема с водоснабжением почти во всех селах области.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи