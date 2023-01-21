Мобилизованный юрист из Элисты погиб на Украине

21 января 2023, 12:01

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Юрист Надвид Бадмаев из Элисты, который ранее был мобилизован, погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе неё не менее 17 жителей Калмыкии.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 января стало известно, что на Украине погиб Манца Мучкаев. Он стал, по меньшей мере, 16 военнослужащим из Калмыкии, чья гибель были подтверждена официально.

Мобилизованный юрист Центра защиты прав граждан в Элисте Надвид Бадмаев погиб в ходе проведения спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба регионального отделения партии "Справедливая России – Патриоты – За правду" на её сайте.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 17 уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.