Мобилизованный адвокат из Калмыкии погиб на Украине

18 января 2023, 07:11

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Адвокат Манца Мучкаев погиб в бою на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 16 жителей Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", 8 января администрация Лаганского района сообщила о похоронах военнослужащего Алексея Мельникова, который погиб в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель там не менее 15 уроженцев Калмыкии.

Выпускник муниципальной школы «Зундинская СОШ» Манца Мучкаев погиб 5 января в военной операции на Украине, сообщило руководство школы.

Мучкаев родился в 1977 году, в 1994 году окончил школу, работал в адвокатской палате Калмыкии. "29 ноября 2022 года в числе мобилизованных был направлен для участия в СВО на Украине. При выполнении боевого задания, спасая раненого товарища, попал под обстрел, был смертельно ранен", - говорится в публикации на странице школы во "ВКонтакте". У погибшего остались двое сыновей, отмечается в сообщении.

Образовательное учреждение находится в поселке Зунда Толга, его учредитель – глава Ики-Бурульского района Калмыкии, говорится на сайте школы.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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