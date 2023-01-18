18 января 2023, 07:11

Мобилизованный адвокат из Калмыкии погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Адвокат Манца Мучкаев погиб в бою на Украине. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 16 жителей Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", 8 января администрация Лаганского района сообщила о похоронах военнослужащего Алексея Мельникова, который погиб в военной операции на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель там не менее 15 уроженцев Калмыкии.

Выпускник муниципальной школы «Зундинская СОШ» Манца Мучкаев погиб 5 января в военной операции на Украине, сообщило руководство школы.

Мучкаев родился в 1977 году, в 1994 году окончил школу, работал в адвокатской палате Калмыкии. "29 ноября 2022 года в числе мобилизованных был направлен для участия в СВО на Украине. При выполнении боевого задания, спасая раненого товарища, попал под обстрел, был смертельно ранен", - говорится в публикации на странице школы во "ВКонтакте". У погибшего остались двое сыновей, отмечается в сообщении.

Образовательное учреждение находится в поселке Зунда Толга, его учредитель – глава Ики-Бурульского района Калмыкии, говорится на сайте школы.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 16 уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два жителя Чечни погибли на Украине", "Пригожин прокомментировал розыск вооруженных зеков в Ростове-на-Дону", "Уроженец Волгоградской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 января 2023, 11:18

  • Суд запретил Александру Валову покидать Сочи после выхода из колонии

    Ангарский горсуд сегодня удовлетворил требование администрации колонии установить административный надзор над бывшим главредом сайта "БлогСочи" Александром Валовым после его освобождения. Судья обязал Валова не покидать Сочи и два раза в месяц отмечаться в полиции, сообщил адвокат Михаил Беньяш*.

18 января 2023, 10:37

18 января 2023, 10:01

18 января 2023, 09:07

18 января 2023, 08:10

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи