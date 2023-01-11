11 января 2023, 08:27

Военный из Калмыкии погиб на Украине

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В Лаганском районе похоронен погибший на Украине Алексей Мельников, сообщила администрация муниципалитета. С начала военной операции подтверждена гибель в боевых действиях не менее 15 уроженцев Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", 23 декабря администрация Элисты сообщила, что Санал Абушинов погиб на Украине. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в боевых действиях не менее 14 уроженцев Калмыкии.

На сообщение администрации Лаганского района о похоронах погибшего земляка обратило 10 января внимание "Кавказ.Реалии"*.

В поселке Красинское прошла церемония прощания с военнослужащим Алексеем Мельниковым, который погиб в военной операции на Украине, говорится в сообщении, размещенном 8 января на странице муниципалитета во "ВКонтакте".

"Проститься с ним пришли родные и друзья […], представители администрации района и села, местные жители. Похороны прошли со всеми воинскими почестями", - отмечается в публикации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 15 уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов или силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Пригожин прокомментировал розыск вооруженных зеков в Ростове-на-Дону", "Два жителя Чечни погибли на Украине", "Уроженец Волгоградской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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