Jткрытие парты героя в память о погибшем на Украине Саналу Абушинову. Фото: https://vk.com/wall-130676707_8333

03 января 2023, 18:31

Военный из Элисты убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Санал Абушинов погиб на Украине, сообщила администрация Элисты. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 14 уроженцев Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что старший сержант Мингиян Бикеев стал 13-м уроженцем Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти

На сообщение администрации Элисты об открытии парты героя в память о погибшем на Украине Саналу Абушинову обратило сегодня внимание издание "Кавказ.Реалии"*.

Санал Абушинов родился в поселке Кетченеры, в детстве вместе с родителями переехал в Элисту, где с 1 по 11 классы учился в школе №18 им. Б.Б. Городовикова, затем окончил Калмыцкий государственный университет, по окончании которого  прошел службу в ВДВ. По окончании службы стал работать в МВД Калмыкии. 4 марта 2022 года стал участником военной операции на Украине. 11 мая 2022 года погиб в Харьковской области, посмертно награжден Орденом Мужества (посмертно). Саналу Абушинову было 34 года, у него осталась жена и две дочери, говорится в сообщении на странице администрации Элисты в соцсети "ВКонтакте" от 23 декабря 2022 года. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 13 военных из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Пригожин прокомментировал розыск вооруженных зеков в Ростове-на-Дону", "Уроженец Волгоградской области убит на Украине", "Два жителя Чечни погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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