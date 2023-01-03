Власти Элисты сообщили о гибели добровольца на Украине

03 января 2023, 00:25

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Старший сержант Мингиян Бикеев погиб на Украине, сообщило городское собрание Элисты. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 13 уроженцев Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", подполковник Эдуард Эргашев стал 12-м уроженцем Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Парта героя имени Мингияна Бикеева, погибшего в начале сентября в Херсонской области, открыта в школе № 15 в поселке Аршан Элисты, сообщило городское собрание Элисты на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Бикееву было 46 лет. После школы служил в армии, в ВДВ, затем работал в Федеральной службе исполнения наказаний и других структурах. В апреле 2022 года Мингиян отправился добровольцем на военную операцию на Украине в звании гвардии старшего сержанта. 5 сентября 2022 года был тяжело ранен, скончался 22 сентября 2022 года. Представлен к "Медали за отвагу" и ордену Мужества посмертно, указано в сообщении от 22 декабря 2022 года.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 13 военных из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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