Мингиян Бикеев. Скриншот фото на странице в соцсети "ВКонтакте" горсобрания Элисты, https://vk.com/egs_elista?w=wall-212525592_979&z=photo-212525592_457240089%2Fwall-212525592_979

03 января 2023, 00:25

Власти Элисты сообщили о гибели добровольца на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старший сержант Мингиян Бикеев погиб на Украине, сообщило городское собрание Элисты. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 13 уроженцев Калмыкии. 

Как писал "Кавказский узел", подполковник Эдуард Эргашев стал 12-м уроженцем Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Парта героя имени Мингияна Бикеева, погибшего в начале сентября в Херсонской области, открыта в школе № 15 в поселке Аршан Элисты, сообщило городское собрание Элисты на своей странице в соцсети "ВКонтакте". 

Бикееву было 46 лет. После школы служил в армии, в ВДВ, затем работал в Федеральной службе исполнения наказаний и других структурах. В апреле 2022 года Мингиян отправился добровольцем на военную операцию на Украине в звании гвардии старшего сержанта. 5 сентября 2022 года был тяжело ранен, скончался 22 сентября 2022 года. Представлен к "Медали за отвагу" и ордену Мужества посмертно, указано в сообщении от 22 декабря 2022 года. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 13 военных из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Уроженец Волгоградской области убит на Украине", "Ориентировки на бывших заключенных из ЧВК "Вагнер" появились в Ростове-на-Дону", "Власти Махачкалы сообщили о гибели добровольца на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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