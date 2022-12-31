31 декабря 2022, 12:00

Росгвардеец из Калмыкии погиб на Украине

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Подполковник Эдуард Эргашев погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 12 военных из Калмыкии.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 ноября стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Малодербертовского района Юрия Бембеева. К этой дате официально была подтверждена гибель на Украине как минимум 11 военных из Калмыкии.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб подполковник Эдуард Эргашев из Калмыкии. Руководитель территориального органа Росгвардии полковник полиции Наран Настинов передал родным Эргашева медаль "За отвагу", которой он награжден посмертно, сообщило ведомство на своем сайте.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 12 военных из Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Росавиация продлила запрет на полеты в города ЮФО", "Число случаев гибели на Украине уроженцев юга России официально достигло 900", "Жительница Калмыкии заподозрена в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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