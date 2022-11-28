28 ноября 2022, 20:45

Военный из Калмыкии погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Юрий Бембеев погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Малодербертовского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине как минимум 11 уроженцев Калмыкии.

"Кавказский узел" писал, что уроженец Калмыкии Санан Санжиев стал 10-м уроженцем Калмыкии, гибель которого на Украине подтвердили власти

Командир мотострелковой роты, старший лейтенант Юрий Бембеев погиб на Украине, посмертно он награжден орденом Мужества, сообщила сегодня администрация Малодербетовского района. Юрий родился в селе Зурган, после школы поступил в Калмыцкий государственный университет, затем заключил контракт на военную службу. Юрий Бембеев погиб 2 октября, ему было 38 лет, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации. 

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 11 уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов, а также силовыми ведомствами.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине шести военных из Ставропольского края", "Уроженец Моздока погиб на Украине", "Военный из Волгограда погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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