16 сентября 2022, 08:49

Власти Сарпинского района сообщили о гибели офицера на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший лейтенант Санан Санжиев погиб на Украине, сообщила администрация Сарпинского района. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 10 уроженцев Калмыкии.

Как писал "Кавказский узел", 5 сентября глава Калмыкии сообщил, что командир десантно-штурмовой роты Мингиян Лиджиев погиб на Украине. Капитан Лиджиев стал как минимум девятым уроженцем Калмыкии, гибель которого на Украине с начала военной операции официально подтверждена властями.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

В поселке Аршань-Зельмень 15 сентября прошло прощание со старшим лейтенантом​ Сананом Санжиевым, погибшим 5 сентября в военной операции на Украине, сообщила администрация Сарпинского района Калмыкии.

В церемонии прощания с воинскими почестями приняли участие родные и близкие Санана Санжиева, городские и районные чиновники, а также односельчане, отмечается в публикации, размещенной вечером 15 сентября на странице муниципалитета в "ВКонтакте".​

Санан Санжиев родился в 1987 году в поселке Аршань-Зельмень, в 2017 году заключил контракт о прохождении военной службы в должности командира взвода, а в феврале 2022 года был переведён на должность командира роты по военно-политической работе, сообщила администрация района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 10 уроженцев Калмыкии.

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Примечание:

"Мэрия Урюпинска сообщила о гибели военного на Украине", "Власти Камышина сообщили о гибели земляка на Украине", "Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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