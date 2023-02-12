Погибший на Украине уроженец Ростовской области похоронен на родине

12 февраля 2023, 03:53

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Погибший в ходе спецоперации на Украине Сергей Паршин похоронен в селе Николаевка, сообщила администрация Песчанокопского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 126 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Киянов стал 125-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Николаевка Песчанокопского района Ростовской области прошли похороны Сергея Паршина, который погиб 27 января в ходе спецоперации на Украине. Об этом 11 февраля сообщается в телеграм-канале администрации Песчанокопского района.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 126 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.20 мск 9 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1310 жителей юга России, в том числе 760 жителей СКФО и 550 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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