Алексей Киянов. Скриншот https://t.me/rnesvet/2283

09 февраля 2023, 16:23

Житель Ростовской области погиб на Украине

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Алексей Киянов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Родионово-Несветайского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 125 жителей Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Николай Шкода стал 124-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Алексей Киянов погиб на Украине, сегодня он похоронен на хуторе Почтовый Яр, сообщила  администрация Родионово-Несветайского района. Алексею было 35 лет, после срочной службы вернулся домой, работал автослесарем. После начала военной операции на Украине принял решение участвовать в ней. У Алексея остались джена и дочь, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 125 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 16.20 мск 9 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1310 жителей юга России, в том числе 760 жителей СКФО и 550 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Контрактник из Калмыкии погиб на Украине", "Два военных из Камышина погибли на Украине", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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