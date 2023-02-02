Два жителя Ростовской области погибли на Украине

02 февраля 2023, 01:06

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Николай Шкода и Александр Николаев погибли на Украине, сообщили власти Азовского и Песчанокопского районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 124 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что контрактник Павел Дегтярев стал 122-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В селе Елизаветовка открыли мемориальную доску в честь Николая Шкоды, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила 1 февраля администрация Азовского района.

Он служил по контракту, принимал участие в военной операции в Сирии и в миротворческой миссии в Нагорном Карабахе, указано в сообщении.

В селе Поливянское состоялось прощание с Александром Николаевым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила 31 января администрация Песчанокопского района на своей странице "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 124 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.50 мск 2 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1280 жителей юга России, в том числе 748 жителей СКФО и 532 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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