Контрактник из Батайска погиб на Украине

28 января 2023, 11:14

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На Украине погиб военнослужащий-контрактник Павел Дегтярев, сообщили власти Батайска. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине как минимум 122 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 27 января стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб Сергей Щипанов из Песчанокопского района. Он стал, по меньшей мере, 121 военным из Ростовской области, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 30-летний военнослужащий-контрактник из Батайска Павел Дегтярев, передал 27 января Bataysk-gorod.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 122 военных из Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 11.00 мск 28 января сообщили о гибели на Украине не менее 1258 жителей юга России, в том числе 736 жителей СКФО и 522 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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