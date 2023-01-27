Похоронен погибший на Украине уроженец Ростовской области

27 января 2023, 03:05

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Сергей Щипанов погиб на Украине, сообщила администрация Песчанокопского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель там как минимум 121 уроженца Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Юрий Архипов стал 120-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

В Богородицком сельском поселении состоялось прощание с Сергеем Щипановым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила 26 января администрация Песчанокопского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 121 жителя Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.20 мск 27 января сообщили о гибели на Украине не менее 1249 жителей юга России, в том числе 732 жителей СКФО и 517 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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