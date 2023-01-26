26 января 2023, 11:20
Разведчик из Ростовской области погиб на Украине
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24-летний житель Ростовской области Юрий Архипов погиб в ходе спецоперации на Донбассе. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 120 уроженцев Ростовской области.
"Кавказский узел" писал, что прапорщик Александр Куликов стал 119-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.
Юрий Архипов родился и вырос в селе красная горка Матвеево-Курганского района. Он переехал год назад в Носово, где работал дояром. Мужчина отправился разведчиком на Украину для участия в военной операции и погиб под Соледаром. У него остались жена и маленькая дочь, пишет donday.ru со ссылкой на администрацию Носовского сельского поселения.
Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 120 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 19.45 мск 24 января сообщили о гибели на Украине не менее 1231 жителя юга России, в том числе 725 жителей СКФО и 506 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.
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Автор: "Кавказский узел"