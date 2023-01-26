Разведчик из Ростовской области погиб на Украине

26 января 2023, 11:20

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24-летний житель Ростовской области Юрий Архипов погиб в ходе спецоперации на Донбассе. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 120 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что прапорщик Александр Куликов стал 119-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Юрий Архипов родился и вырос в селе красная горка Матвеево-Курганского района. Он переехал год назад в Носово, где работал дояром. Мужчина отправился разведчиком на Украину для участия в военной операции и погиб под Соледаром. У него остались жена и маленькая дочь, пишет donday.ru со ссылкой на администрацию Носовского сельского поселения.