Военный из Ростовской области погиб на Украине

24 января 2023, 19:51

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Прапорщик Александр Куликов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Морозовского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 119 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что полковник Андрей Елизаров стал 118-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтверждена официально.

Александр Куликов погиб во время специальной военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Морозовского района.

В октябре 2006 года Александр был призван в ряды вооруженных сил. По окончании срочной службы, остался служить по контракту. Он погиб 26 сентября 2022 года, ему было 34 года. Родным погибшего передан орден Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 119 жителей Ростовской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 19.45 мск 24 января сообщили о гибели на Украине не менее 1231 жителя юга России, в том числе 725 жителей СКФО и 506 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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