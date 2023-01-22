Ростовские власти подтвердили гибель полковника российской армии на Украине

22 января 2023, 01:46

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Родственника полковника Андрея Елизарова, погибшего в ходе спецоперации на Украине, власти Ростовской области вручили орден мужества.

Как писал "Кавказский узел", 19 января стало известно о гибели на Украине военного из Новошахтинска Владимира Хары. Он стал как минимум 117 уроженцев Ростовской области, чья гибель в ходе спецоперации на Украине подтверждена властями.

В Ростове-на-Дону родственникам полковника Андрея Елизарова 20 января вручили орден мужества (посмертно), говорится в сообщении на официальном портале правительства Ростовской области.

В сообщении отмечается, что командир зенитно-ракетной бригады Андрей Елизаров погиб осенью 2022 года в ходе спецоперации в Донбассе. Где и при каких обстоятельствах погиб полковник - не сообщается.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 118 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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