19 января 2023, 15:39

Военный из Новошахтинска убит на Украине

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Владимир Хара погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Новошахтинска. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 117 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Алексей Ганусов стал как минимум 116-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Владимир Хара погиб на Украине, его родным передан орден Мужества, сообщила сегодня администрация Новошахтинска в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 117 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Военный из Камызякского района погиб на Украине", "Администрация Правобережного района сообщила о гибели военного на Украине", "Мобилизованный адвокат из Калмыкии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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