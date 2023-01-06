Алексей Ганусов. Скриншот фото из ТГ-канала Виктора Гусная от 11 октября 2022 года, https://t.me/gusnay_v_m/197.

06 января 2023, 15:39

Житель Ростовской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Алексей Ганусов погиб на Украине, сообщила администрация Усть-Донецкого района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 116 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Головачев стал как минимум 115-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Доброволец Алексей Ганусов погиб на Украине, сообщила 5 января администрация Усть-Донецкого района в своем Telegram-канале.
 
Алексею было 37 лет. Он родился в станице Верхнекундрюченской, практически всю жизнь прожил в Усть-Донецком. Он погиб в конце сентября 2022 года, похоронен 10 октября. У Алексея остались две дочери, сообщил 11 октября 2022 года глава района Виктор Гуснай в своем Telegram-канале. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 116 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине уроженца Миллеровского района", "Четыре уроженца Ростовской области убиты на Украине", "Контрактник из Целинского района погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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