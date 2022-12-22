22 декабря 2022, 15:10

Четыре уроженца Ростовской области убиты на Украине

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Денис Векшин, Геннадий Басов, Дмитрий Ткаченко, Никита Месечко погибли на Украине, сообщила администрация Дубовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 112 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", контрактник Дмитрий Торопцов стал 108-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти

Администрация Дубовского района Ростовской области опубликовала видеоролик в память о погибших на Украине уроженцах района

Лейтенант Денис Векшин погиб в ходе военной операции 17 августа, ему было 30 лет. После школы он был призван в армию, затем заключил контракт, в 2016 году поступил в военный университет министерства обороны, в котором получил специальность военного психолога, говорится в видео.

Ефрейтор Геннадий Басов погиб 9 апреля, ему было 27 лет. После школы Геннадий поступил в Волгодонский техникум машиностроения и металлообработки, а после его окончания был призван в армию. В 2017 году заключил контракт, до 2020 года был в командировке в Сирии, следует из видео.

Никите Месечко было 21 год, он погиб 1 октября

Сержанту Дмитрию Ткаченко было 24 года, он погиб 30 августа. Никита в 2016 году окончил школу, после срочной службы заключил контракт вначале с Росгвардией, а затем - с Минобороны, служил в должности механика-водителя, указано в видеоролике.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 112 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти Махачкалы подтвердили гибель военного на Украине", "Военнослужащий из Славянского района погиб на Украине", "Четыре военных из Волгоградской области убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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