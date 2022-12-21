Контрактник из Ростовской области погиб на Украине

21 декабря 2022, 23:21

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Дмитрий Торопцов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Азовского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 108 уроженцев Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", Александр Шетухин стал 107-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Глава администрации Азовского района Александр Палатный вручил орден Мужества семье Дмитрия Торопцова, который погиб в ходе специальной военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Азовского района в своем Telegram-канале.

Дмитрий служил по контракту, погиб 31 июля в Херсонской области, указано в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 108 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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