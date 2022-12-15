Контрактник из Целинского района погиб на Украине

15 декабря 2022, 14:08

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Военнослужащий-контрактник из Целинского района Александр Шетухин погиб на Украине. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 107 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 декабря стало известно о гибели на Украине военного из Сальского района Ивана Гавриленко. В этой дате власти подтвердили гибель как минимум 106 военнослужащих из Ростовской области.

Военный из Ростовской области Александр Шетухин погиб во время проведения спецоперации на Украине. Он награжден Орденом Мужества. Мероприятия в память о Шетухине, а также прочих военнослужащих, которые погибли на Украине, прошли в Сальском аграрно-технического колледже. Погибшие военные являлись выпускниками колледжа, сообщила 14 декабря администрация учебного заведения на его сайте.

Шетухин из Целинского района, он имел звание ефрейтора, в армии служил по контракту. Военнослужащий похоронен в родном селе, передал Bataysk-gorod.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 107 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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