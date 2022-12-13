Военный из Ростовской области погиб на Украине

13 декабря 2022, 07:20

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На Украине погиб военный из Сальского района Иван Гавриленко. С начала спецоперации официально подтверждена гибель на Украине не менее 106 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 декабря стало известно о гибели на Украине уроженца Азовского района Алексея Логвиненко. В этой дате власти подтвердили гибель как минимум 105 военнослужащих из Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб выпускник Сальского аграрно-технического колледжа Иван Гавриленко. 9 декабря в учебном заведении прошло мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества. Фото Гавриленко было размещено на стенде среди снимков военнослужащих, которые погибли на Украине. Гавриленко присвоен Орден Мужества, сообщило учебное заведение 12 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 106 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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