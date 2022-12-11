11 декабря 2022, 01:47

Стало известно о гибели на Украине уроженца Азовского района

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Гвардии старший лейтенант, уроженец села Пешково Азовского района Ростовской области Иван Ющенко погиб на Украине. С начала специальной военной операции подтверждена гибель как минимум 105 уроженец Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил об увековечении памяти в школе погибшего на Украине земляка Евгения Лугового. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 104 уроженцев Ростовской области.

В школе села Пешково Азовского района Ростовской области 10 декабря была открыта мемориальная доска и установлена парта героя в честь погибшего на Украине Ивана Ющенко, сообщается в телеграм-канала районной администрации.

В сообщении отмечается, что Иван Ющенко - выпускник школы, служил по контракту в звании гвардии старшего лейтенанта. Погиб в марте в районе Энергодара и награжден посмертно Орденом мужества.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 105 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине добровольца из Ростовской области", "Разведчик из Ростовской области погиб на Украине", "Два уроженца Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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