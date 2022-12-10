10 декабря 2022, 02:14

Подтверждена гибель на Украине уроженца Ростова-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Именная парта и почетная доска установлены в школе Ростова-на-Дону, где учился погибший на Украине капитан Евгений Луговой, сообщил глава города Алексей Логвиненко. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 104 уроженцев Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря районные администрации Ростовской области подтвердили гибель на Украине десяти местных жителей. Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель минимум 103 уроженцев Ростовской области.

9 декабря в школе №40 Ростова-на-Дону была открыта Парта Героя и памятная доска в честь выпускника Евгения Лугового, который погиб во время спецоперации на Украине, сообщил в своем телеграм-канале глава города Алексей Логвиненко.

По его словам, гвардии капитан Луговой участвовал в спецоперации с 24 февраля, 8 марта он погиб в бою в Запорожской области.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 104 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине добровольца из Ростовской области", "Разведчик из Ростовской области погиб на Украине", "Два уроженца Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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