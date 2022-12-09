Подтверждена гибель 10 уроженцев Ростовской области на Украине

09 декабря 2022, 20:51

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Валерий Ирхин, Владимир Халимон, Артем и Глеб Редькины, Артур Гургенян, Денис Андриевский, Владислав Ганноченко, Андрей Долотовский, Виктор Семенихин, Денис Житников погибли на Украине, сообщили сегодня районные администрации Ростовской области. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 103 уроженцев Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Анатолий Плешаков стал 93-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Октябрьского района сегодня сообщила о присвоении юнармейским отрядам имен погибших в ходе военной операции на Украине. В числе погибших - Валерий Ирхин, Владимир Халимон, Артем и Глеб Редькины, Артур Гургенян, говорится в публикации в Telegram-канале администрации.

О гибели братьев Глеба и Артема Редькиных сообщало 23 мая издание Ростов.Ру. Артему был 31 год, Глебу - 23, , они погибли в одном бою, говорится в публикации.

Администрация Матвеево-Курганского района сообщила сегодня о гибели на Украине военнослужащего Дениса Андриевского. В школе, где он учился, открыта "Парта Героя", говорится в публикации Telegram-канале администрации.

На фасаде школы села Новониколаевка открыты мемориальные доски памяти погибших на Украине военных. Владислав Ганноченко, Андрей Долотовский, Виктор Семенихин погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Азовского района в своем Telegram-канале.

О передаче ордена Мужества родным погибшего на Украине Дениса Житникова, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава администрации Тацинского района Сергей Сягайло.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 103 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.