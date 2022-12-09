Стало известно о гибели на Украине жителя Егорлыкского района

09 декабря 2022, 10:56

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Старший сержант, уроженец хутора Кавалерского Егорлыкского района Ростовской области Анатолий Плешаков погиб в ходе специальной военной операции. Губернатор региона вручил семье погибшего орден Мужества.

Как сообщал "Кавказский узел", 8 декабря стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Новочеркасска Радмира Янбекова. К этой дате властями была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине, по меньшей мере, 92 военных из Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев вручил 8 декабря орден Мужества близким погибшего участника СВО Анатолия Плешакова. Он погиб в сентябре от осколочного ранения, говорится в релизе, опубликованном сегодня на сайте губернатора региона.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 93 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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