09 декабря 2022, 10:56

Стало известно о гибели на Украине жителя Егорлыкского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Старший сержант, уроженец хутора Кавалерского Егорлыкского района Ростовской области Анатолий Плешаков погиб в ходе специальной военной операции. Губернатор региона вручил семье погибшего орден Мужества. 

Как сообщал "Кавказский узел", 8  декабря стало известно о гибели на Украине военнослужащего из Новочеркасска Радмира Янбекова. К этой дате властями была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине, по меньшей мере, 92 военных из Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев вручил 8 декабря орден Мужества близким погибшего участника СВО Анатолия Плешакова. Он погиб в сентябре от осколочного ранения, говорится в релизе, опубликованном сегодня на сайте губернатора региона.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 93 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине добровольца из Ростовской области", "Разведчик из Ростовской области погиб на Украине", "Два уроженца Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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