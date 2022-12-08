08 декабря 2022, 06:44

Власти подтвердили гибель на Украине военного из Новочеркасска

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Военнослужащий из Новочеркасска Радмир Янбеков погиб на Украине, сообщили власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 92 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 декабря стало известно о гибели на Украине уроженца Миллеровского района Артема Яценко. К этой дате властями была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине, по меньшей мере, 91 военного из Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб 22-летний военнослужащий Радмир Янбеков, сообщил 6 декабря Privet-rostov.ru со ссылкой на главу Гафурийского района Башкортостана Фанзиля Чингизова.

Янбеков родился в селе Инзелга в Башкортостане, а службу проходил в Новочеркасске, передал 6 декабря Donday.ru со ссылкой на администрацию Гафурийского района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 92 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине добровольца из Ростовской области", "Разведчик из Ростовской области погиб на Украине", "Два уроженца Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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