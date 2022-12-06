06 декабря 2022, 06:33

Военный из Ростовской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Уроженец Миллеровского района Артем Яценко погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 91 военного из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря стало известно и гибели на Украине военного из Ростовской области Евгения Бехтера. К этой дате властями была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине, по меньшей мере, 90 военных из Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий Артем Яценко, он похоронен в его родном хуторе Криничный Миллеровского района Ростовской области, сообщил 5 декабря Donnews.ru.

Яценко представлен к ордену Мужества, у него остались сестра и мать, передал 5 декабря Privet-rostov.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 91 военного из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Шесть военных из Волгоградской области убиты на Украине", "Офицер из Волгограда погиб на Украине", "Мэрия Камышина сообщила о гибели военного на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

06 декабря 2022, 05:33

06 декабря 2022, 04:34

06 декабря 2022, 03:35

06 декабря 2022, 02:36

  • Полиция идентифицировала осквернивших мемориал в Анапе девушек

    Две девушки сняли и опубликовали видеоролик, на котором они прикуривают от Вечного огня у мемориала воинам, павшим в Великой Отечественной войне. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против девушек, которые оказались несовершеннолетними.

06 декабря 2022, 01:37

  • Черкасов назвал системной угрозу жизни чеченских политэмигрантов в Европе

    Комментировать слухи об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова без подтвержденной информации о случившемся нельзя, однако чеченских политэмигрантов в Европе убивают уже более десяти лет и угрозу для их жизней европейские власти не воспринимают как системную, отметил член совета Центра защиты прав человека "Мемориал"* Александр Черкасов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи