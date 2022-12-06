Военный из Ростовской области погиб на Украине

06 декабря 2022, 06:33

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Уроженец Миллеровского района Артем Яценко погиб на Украине. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 91 военного из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 декабря стало известно и гибели на Украине военного из Ростовской области Евгения Бехтера. К этой дате властями была подтверждена гибель во время спецоперации на Украине, по меньшей мере, 90 военных из Ростовской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий Артем Яценко, он похоронен в его родном хуторе Криничный Миллеровского района Ростовской области, сообщил 5 декабря Donnews.ru.

Яценко представлен к ордену Мужества, у него остались сестра и мать, передал 5 декабря Privet-rostov.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 91 военного из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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