Власти Багаевского района подтвердили гибель земляка на Украине

04 декабря 2022, 06:07

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Гвардии ефрейтор Евгений Бехтер погиб в ходе специальной военной операции на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 90 военнослужащих из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 декабря стало известно о гибели на Украине военнослужащих из Ростова-на-Дону капитана Александра Кулакова, сержанта Руслана Косьминина и рядового Кирилла Серегина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 89 военнослужащих из Ростовской области.

По подсчетам "Кавказского узла", с начала военной операции по 3 декабря представители власти и силовых структур подтвердили гибель на Украине как минимум 613 жителей СКФО и 387 жителей ЮФО. Больше всего погибших, 273 человека, пришлось на Дагестан.

Власти Багаевского района Ростовской области сообщили 3 декабря, что в школе поселка Отрадный были установлены именные парты в честь выпускников школы, которые погибли при исполнении воинского долга. Один из военных, в честь которого установлена парта - кавалер Ордена Мужества посмертно Евгений Бехтер. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале администрации Багаевского района.

Гвардии ефрейтор Евгений Бехтер погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении на сайте партии "Единая Россия".

В сообщениях не уточняется, когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 90 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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