04 декабря 2022, 06:07

Власти Багаевского района подтвердили гибель земляка на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Гвардии ефрейтор Евгений Бехтер погиб в ходе специальной военной операции на Украине. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 90 военнослужащих из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 декабря стало известно о гибели на Украине военнослужащих из Ростова-на-Дону капитана Александра Кулакова, сержанта Руслана Косьминина и рядового Кирилла Серегина. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 89 военнослужащих из Ростовской области.

По подсчетам "Кавказского узла", с начала военной операции по 3 декабря представители власти и силовых структур подтвердили гибель на Украине как минимум 613 жителей СКФО и 387 жителей ЮФО. Больше всего погибших, 273 человека, пришлось на Дагестан.

Власти Багаевского района Ростовской области сообщили 3 декабря, что в школе поселка Отрадный были установлены именные парты в честь выпускников школы, которые погибли при исполнении воинского долга. Один из военных, в честь которого установлена парта - кавалер Ордена Мужества посмертно Евгений Бехтер. Сообщение об этом опубликовано в телеграм-канале администрации Багаевского района.

Гвардии ефрейтор Евгений Бехтер погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, говорится в сообщении на сайте партии "Единая Россия".

В сообщениях не уточняется, когда и при каких обстоятельствах погиб военнослужащий.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 90 военных из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине добровольца из Ростовской области", "Разведчик из Ростовской области погиб на Украине", "Два уроженца Ростовской области погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 декабря 2022, 05:10

04 декабря 2022, 04:11

04 декабря 2022, 03:12

  • Степанакерт призвал пресечь попытки Азербайджана блокировать проезд в Армению

    Перекрытие Азербайджаном единственной автодороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром, приведет к гуманитарной катастрофе, заявили в Степанакерте. Местные власти опасаются, что инцидент с блокировкой трассы 3 декабря может повториться, они обратились к международному сообществу с призывом не допустить подобные действия Азербайджана впредь.

04 декабря 2022, 02:13

  • Травмированному сварщику из Моздока вновь отказано в возбуждении уголовного дела

    Житель Моздока Али Магомедов, который пытается доказать, что получил тяжелый травмы во время работы, вновь получил отказ в возбуждении уголовного дела, рассказала его супруга Залина Елхоева. По ее словам, трудовая инспекция также пришла к выводу, что несчастный случай произошел не на производстве. Адвокат Анас Эльмурзаев считает такое решение незаконным.

04 декабря 2022, 01:14

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи