Подтверждена гибель на Украине уроженца Миллеровского района

25 декабря 2022, 00:45

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Уроженец Миллеровского района Ростовской области Данил Скоржинский погиб в ходе спецоперации на Украине и награжден Орденом Мужества посмертно, сообщил глава района Олег Коваленко.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря стало известно о гибели на Украине четырех уроженцев Дубовского района Ростовской области Дениса Векшина, Геннадия Басова, Дмитрия Ткаченко и Никиты Месечко. Таким образом с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 112 уроженцев региона.

Глава Миллеровского района Ростовской области Олег Коваленко сообщил 24 декабря в своем телеграм-канале, что передал государственные награды родным земляка, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

По его словам, Данил Скоржинский награжден указом президента России от 20 октября 2022 года Орденом Мужества посмертно.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 113 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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