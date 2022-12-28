Военный из Ростовской области погиб на Украине

28 декабря 2022, 17:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Александр Головачев из Ростовской области погиб на Украине, сообщила администрация Морозовского района. С начала военной операции власти подтвердили гибель на Украине как минимум 115 военных из Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что Евгений Жуков стал 114-м уроженцем Ростовской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

В школе № 1 Морозовска открыта мемориальная доска выпускнику школы, погибшему в ходе Специальной военной операции на территории Украины, Александру Головачёву, сообщила сегодня администрация Морозовского района в своем Telegram-канале. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к сообщению, Головачеву было 45 лет, он погиб 27 марта.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 115 уроженцев Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.