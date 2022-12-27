Власти Ростова-на-Дону подтвердили гибель военного на Украине

27 декабря 2022, 14:28

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Военнослужащий Евгений Жуков погиб на Украине, сообщили власти Пролетарского района Ростова-на-Дону. С начала спецоперации официально подтверждена гибель не менее 114 военных из Ростовской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 25 декабря стало известно, что во время проведения спецоперации на Украине погиб уроженец Миллеровского района Данил Скоржинский. Он стал, по меньшей мере, 113 военным из Ростовской области, чью смерть подтвердили власти.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Пролетарского района Ростова-на-Дону Евгений Жуков. Он награждён посмертно орденом Мужества, сообщила администрация района на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 114 уроженцев Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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