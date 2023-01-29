Мобилизованный из Волгоградской области погиб на Украине

29 января 2023, 14:40

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Мобилизованный уроженец Котово Иван Журавлев погиб в военной операции на Украине, сообщили в военкомате. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 214 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 28 января военкомат Котовского и Даниловского районов сообщил, что на Украине погиб доброволец из Котово Михаил Литвинов. Он стал по меньшей мере 213-м жителем Волгоградской области, чью гибель в военной операции подтвердили власти.

20-летний мобилизованный уроженец Котово Иван Журавлев погиб в военной операции, информацию об этом подтвердили в областном военном комиссариате, сообщает сегодня V1.ru.

По словам педагогов 6-й школы, которую окончил Иван Журавлев, похороны погибшего прошли сегодня, пишет издание.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель не менее 214 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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