Уроженец Котово погиб на Украине

29 января 2023, 06:22

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Уроженец Котово Михаил Литвинов погиб в ходе спецоперации. Его гибель подтвердил местный военкомат. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель там не менее 213 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января стало известно, что на Украине погиб военнослужащий из Урюпинского района Михаил Гаврилов. Таким образом официально подтверждена гибель в ходе спецоперации не менее 212 военных из Волгоградской области.

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец города Котово Волгоградской области Михаил Литвинов, пишет 28 января v1.ru со ссылкой на военный комиссариат Котовского и Даниловского районов.

По данным военкомата, Литвинов был добровольцем, погиб 19 января. Погибшего похоронят 30 января, у него осталось четверо детей.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 213 военных из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики сообщили о гибели на Украине не менее 1250 жителей юга России, в том числе 733 жителей СКФО и 517 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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