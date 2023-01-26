26 января 2023, 08:34

Военный из Урюпинского района погиб на Украине

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На Украине погиб военнослужащий из Урюпинского района Михаил Гаврилов, сообщила власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 212 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 января стало известно, что на Украине погибли старший сержант Павел Лычагов, прапорщик Андрей Фынтынэ и старший лейтенант Антон Баскаков. На эту дату официально была подтверждена гибель как минимум 211 военных из Волгоградской области.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Урюпинского района Михаил Гаврилов, сообщила 25 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация района.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 212 военных из Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 06.15 мск 26 января сообщили о гибели на Украине не менее 1243 жителей юга России, в том числе 730 жителей СКФО и 513 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Противник мобилизации оштрафован в Волгограде", "Власти Урюпинского района сообщили о гибели рядового на Украине", "Житель Волгоградской области добивается отмены мобилизации через суд".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

26 января 2023, 09:13

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