Подтверждена гибель на Украине трех военных из Волгоградской области

26 января 2023, 00:15

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Старший сержант Павел Лычагов, прапорщик Андрей Фынтынэ, старший лейтенант Антон Баскаков погибли на Украине, сообщила администрация Калачевского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 211 жителей Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", старший лейтенант Юрий Шевелев стал 208-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Старший сержант Павел Лычагов, прапорщик Андрей Фынтынэ, старший лейтенант Антон Баскаков погибли на Украине. В школа установлены мемориальные доски, сообщила 25 января администрация Калачевского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибших в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 211 жителей Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики к 00.10 мск 26 января сообщили о гибели на Украине не менее 1242 жителей юга России, в том числе 730 жителей СКФО и 512 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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