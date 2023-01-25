Офицер из Волгоградской области убит в военной операции

25 января 2023, 14:37

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Старший лейтенант Юрий Шевелев погиб в военной операции на Украине, сообщил представитель властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 208 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", Роман Куцолап из Камышина, погибший в военной операции, стал 207-м жителем Волгоградской области, чью смерть на Украине официально подтвердили власти.

37-летний старший лейтенант Юрий Шевелев погиб в военной операции и похоронен в Волгоградской области, сообщил сотрудник администрации Лебяженского сельского поселения Камышинского района.

"У него отец был военный. Когда-то они переехали к нам в село. Юра здесь окончил среднюю школу, потом поступил в военное училище. Знаю, что был старшим лейтенантом. 22 января его похоронили. Как рассказали близкие, Юрий погиб 6 ноября", - приводит сегодня его слова ИА "Высота 102".

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель не менее 208 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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