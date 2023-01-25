25 января 2023, 10:19

На Украине погиб житель Камышина

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В ходе специальной военной операции погиб камышанин Роман Куцолап. Он стал 207-м жителем Волгоградской области, чья смерть на Украине подтверждена властями.

Как сообщал "Кавказский узел", 24 января стало известно о гибели на Украине 46-летнего участкового лесничего Олега Николаева. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 206 жителей Волгоградской области.

О смерти Романа Куцолапа 24 января сообщил официальный тг-канал администрации Камышина.

При этом не уточняется, был ли погибший мобилизован или отправился на фронт добровольцем. По данным издания "Блокнот-Волгоград", Роману было 30 лет.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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Примечание:

"Противник мобилизации оштрафован в Волгограде", "Власти Урюпинского района сообщили о гибели рядового на Украине", "Житель Волгоградской области добивается отмены мобилизации через суд".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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