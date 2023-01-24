Житель Волгоградской области погиб на Украине

24 января 2023, 14:18

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46-летний участковый лесничий Олег Николаев погиб в ходе спецоперации. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 206 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 января стало известно, что 44-летний Александр Корнеев, призванный в армию в ходе частичной мобилизации, погиб на Украине. Он стал 205 жителем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Сегодня в станице Глазуновской Кумылженского района прощаются с 46-летним участковым лесничим Подтелковского лесничества Олегом Николаевым. Мужчина погиб в ходе спецоперации на Украине. У него остались жена и шестилетняя дочь, пишет со ссылкой на комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Oblvesti.ru.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

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