Мобилизованный житель Волгоградской области погиб на Украине

22 января 2023, 22:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

44-летний Александр Корнеев был призван в армию в ходе частичной мобилизации. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 205 жителей области.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 января стало известно, что рядовой Юрий Иванов погиб на Украине. Он стал 204-м жителем области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Александр Корнеев родился в селе Сатракасы Моргаушского района Чувашской АССР, большую часть жизни прожил в Киквидзенском районе Волгоградской области, информирует официальная газета района "Нива".

Информацию о трагедии в семье Александра Корнеева подтвердили его родственники, 22 января сообщает волгоградское издание V1.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.