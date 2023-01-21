Юрий Иванов. Скриншот фото из ТГ-канала администрации Урюпинского района от 21.01.23, https://t.me/urypinskiy_adm/2984.

21 января 2023, 22:49

Власти Урюпинского района сообщили о гибели рядового на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Рядовой Юрий Иванов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Урюпинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 204 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Денис Чечнев стал 203-м жителем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Сегодня,похоронен рядовой Юрий Иванов, погибший в ходе военной операции на Украине, сообщили власти Урюпинского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны. 

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 204 жителей Волгоградской области Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.30 мск 21 января сообщили о гибели на Украине не менее 1219 жителей юга России, в том числе 719 жителей СКФО и 500 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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Примечание:

"Подтверждена гибель в ходе спецоперации 16 военных из Чечни", "Мобилизованный юрист из Элисты погиб на Украине", "Военный из Новошахтинска убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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