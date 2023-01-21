Власти Урюпинского района сообщили о гибели рядового на Украине

21 января 2023, 22:49

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Рядовой Юрий Иванов погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Урюпинского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там не менее 204 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Денис Чечнев стал 203-м жителем Волгоградской области, чью гибель на Украине подтвердили власти.

Сегодня,похоронен рядовой Юрий Иванов, погибший в ходе военной операции на Украине, сообщили власти Урюпинского района в своем Telegram-канале. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 204 жителей Волгоградской области Всего с начала военной операции власти и силовики к 22.30 мск 21 января сообщили о гибели на Украине не менее 1219 жителей юга России, в том числе 719 жителей СКФО и 500 - ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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