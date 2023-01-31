Два военных из Камышина погибли на Украине

31 января 2023, 18:11

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Владимир Смирнов и Мартин Назарян погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели там не менее 218 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Иван Данильченко стал 216-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Камышина в своем Telegram-канале сообщила сегодня о гибели в ходе военной операции на Украине рядового Мартина Назаряна и Владимира Смирнова, звание которого не приведено. Другие подробности о погибших в сообщениях не указаны.

Таким образом, с начала спецоперации власти официально подтвердили гибель не менее 218 уроженцев Волгоградской области. Всего же с начала спецоперации власти и силовики на 17.50 мск 31 января сообщили о гибели на Украине не менее 1274 жителей юга России, в том числе 745 жителей СКФО и 529 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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