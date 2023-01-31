Владимир Смирнов. Скриншот https://t.me/admkam34/9045

31 января 2023, 18:11

Два военных из Камышина погибли на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Владимир Смирнов и Мартин Назарян погибли на Украине, сообщила сегодня администрация Камышина. С начала военной операции на Украине власти сообщили о гибели там не менее 218 жителей Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что ефрейтор Иван Данильченко стал 216-м уроженцем Волгоградской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Администрация Камышина в своем Telegram-канале сообщила сегодня о гибели в ходе военной операции на Украине рядового Мартина Назаряна и Владимира Смирнова, звание которого не приведено. Другие подробности о погибших в сообщениях не указаны.

Таким образом, с начала спецоперации власти официально подтвердили гибель не менее 218 уроженцев Волгоградской области. Всего же с начала спецоперации власти и силовики на 17.50 мск 31 января сообщили о гибели на Украине не менее 1274 жителей юга России, в том числе 745 жителей СКФО и 529 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Власти Урюпинского района сообщили о гибели рядового на Украине", "Противник мобилизации оштрафован в Волгограде", "Житель Волгоградской области добивается отмены мобилизации через суд".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 января 2023, 18:55

  • Песков: Кремль не обсуждал переименование Волгограда

    Таблички "Сталинград" установлены на въездах в город временно к празднованию 80-й годовщины Сталинградской битвы, пояснила мэрия Волгограда. Празднование собирается посетить президент России Владимир Путин, в Кремле не обсуждалась инициатива о переименовании города, сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

31 января 2023, 17:25

  • Мэрия Дагогней предоставила детям зал для танцев после обращения к Путину

    Воспитанники детской школы искусств могут заниматься в помещении Дома детского творчества, большинство родителей помещение устроило, сообщили в администрации Дагестанских Огней. Власти города оперативно отреагировали на обращение к президенту России, в котором родители сообщили, что с октября дети остались без помещения для занятий национальными танцами, однако новый зал расположен далеко от центра города, рассказала мать одного из учеников.

31 января 2023, 16:33

  • Защита Саакашвили сообщила о его переводе в реанимацию

    Третьего президента Грузии Михаила Саакашвили переводят в реанимацию в связи с ухудшением состояния, сообщили член "Единого национального движения" Георгий Чаладзе и адвокат Шалва Хачапуридзе. Руководство клиники "Вивамед", где проходит лечение Саакашвили, опровергло эту информацию.

31 января 2023, 15:47

  • Житель Северной Осетии убит на Украине

    Сослан Тедеев погиб на Украине, сообщила администрация Пригородного района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 133 уроженцев Северной Осетии.

31 января 2023, 15:05

  • Супруга добилась перевода Аваза Зейналлы в другой СИЗО

    Азербайджанский журналист Аваз Зейналлы будет переведен из СИЗО Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана в изолятор Пенитенциарной службы, где будут обеспечены его права на свидания и телефонные разговоры с близкими, пообещали в прокуратуре его супруге Малахат Гисури, которая сегодня провела акцию протеста. Однако вопрос с проведением операции Зейналлы пока не решен, рассказала она.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи