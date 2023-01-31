Власти Камышина сообщили о гибели военного на Украине

31 января 2023, 06:49

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Ефрейтор Иван Данильченко из Камышина погиб в спецоперации на Украине, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 216 жителей Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что при проведении спецоперации на Украине погиб контрактник из Урюпинска Евгений Хицов. Он стал, по меньшей мере, 215-м военнослужащим из Волгоградской области, чья гибель подтверждена официально.

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец города Камышин Иван Данильченко. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале администрации Камышина 30 января.

В сообщении не уточняется, при каких обстоятельствах и когда погиб Данильченко, указано лишь, что он был ефрейтором.

Таким образом, с начала спецоперации власти официально подтвердили гибель не менее 216 уроженцев Волгоградской области. Всего же с начала спецоперации власти и силовики на 06.30 мск 31 января сообщили о гибели на Украине не менее 1268 жителей юга России, в том числе 742 жителей СКФО и 526 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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