Контрактник из Урюпинска погиб на Украине

30 января 2023, 08:48

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Военнослужащий-контрактник Евгений Хицов погиб на Украине, сообщили власти Урюпинска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 215 военных из Волгоградской области.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 января стало известно, что при проведении спецоперации на Украине погиб уроженец Котово Иван Журавлев. Он стал, по меньшей мере, 214-м военнослужащим из Волгоградской области, чья гибель подтверждена официально.

Во время специальной военной операции на Украине погиб 30-летний житель Урюпинска, военнослужащий-контрактник Евгений Хицов. У него остались супруга, сын, дочь, мать и отец, сообщила вечером 29 января в своем Telegram-канале администрация города.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель не менее 215 уроженцев Волгоградской области. Всего с начала военной операции власти и силовики на 08.15 мск 30 января сообщили о гибели на Украине не менее 1268 жителей юга России, в том числе 742 жителей СКФО и 526 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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