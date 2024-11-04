Голубев объявил об отставке с должности губернатора Ростовской области

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о своей отставке в связи с переходом на другую работу.

Как писал "Кавказский узел", Василий Голубев возглавлял администрацию Ростовской области более 14 лет - с июня 2010 года. В сентябре 2020 года областной избирком заявил о победе Голубева на выборах губернатора с 66,46% голосов, несмотря на то, что соперники действующего губернатора требовали признать голосование недействительным из-за множества нарушений.

О своей отставке Василий Голубев сообщил сегодня в своем телеграм-канале. "Принял решение уйти в отставку - в связи с переходом на другую работу", - написал он.

Два источника, близких к администрации президента, сообщили в конце октября, что до конца года Василий Голубев может уйти в отставку. Причиной возможной отставки Голубева источники назвали его длительное пребывание на посту, сообщили 28 октября «Ведомости».

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