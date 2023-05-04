На Кубани после атаки беспилотника произошел пожар на Ильском НПЗ

04 мая 2023, 06:39

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В поселке Ильский в Северском районе произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Источник в экстренных службах уточнил, что резервуар с нефтепродуктами загорелся в результате атаки беспилотника.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 3 мая в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Источники сообщили о взрыве перед пожаром.

О возгорании резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе сообщил минувшей ночью губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Вторая неспокойная ночь для наших экстренных служб. Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает", – написал Кондратьев в своем Telegram-канале.

Глава региона не уточнил, что стало причиной возгорания. Он отметил, что к тушению пожара, площадь которого составила около 400 квадратных метров, были привлечены 167 человек, в том числе сотрудники МЧС, и 37 единиц техники.

В 05.27 мск в своем Telegram-канале Кондратьев отчитался, что пожар на Ильском НПЗ ликвидирован.

По словам источника в экстренных службах, пожар на НПЗ в поселке Ильский произошел из-за атаки беспилотника, передал сегодня ТАСС.

По данным Telegram-канала "Baza", перед возгоранием местные жители слышали три взрыва.

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