03 мая 2023, 09:10
Источники сообщили о взрыве перед пожаром на нефтебазе в Темрюкском районе
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Площадь пожара на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Краснодарского края составила 1200 квадратных метров. Перед началом пожара местные жители, по данным источников, слышали взрыв.
Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сказав, что угрозы и для жителей населенного пункта.
Площадь пожара на резервуаре составляет 1200 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале в 07:03 мск глава Темрюкского района Федор Бабенков. Он отметил, что эвакуация людей не требуется. Пожар тушат 85 человек, задействованы 23 единицы техники, говорится в сообщении.
Незадолго до пожара очевидцы слышали взрыв, пишет телеграм-канал Baza. По данным телеграм-канала Readovka, перед этим раздалось два не очень громких взрыва. Официального подтверждения информации об атаке беспилотника на официальных сайтах СКР и МВД по региону по данным на 9.08 мск не опубликовано,
Взрыв на территории "Таманьнефтегаза", по предварительным данным, произошел не ранее чем в половину третьего ночи, сообщил телеграм-канал Mash.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", поселок Волна расположен рядом с портом Тамань, в котором находится нефтегазовая компания "Таманьнефтегаз".
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Автор: "Кавказский узел"