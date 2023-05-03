Вениамин Кондратьев сообщил о крупном пожаре на резервуаре с нефтепродуктами

03 мая 2023, 05:11

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Сегодня ночью в поселке Волна Темрюкского района загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем телеграм-канале, что пожару, вспыхнувшему на резервуаре с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района присвоен высший ранг сложности. По его данным, жертв и пострадавших нет, нет и угрозы и для жителей населенного пункта.

На сайте МЧС по Краснодарскому краю и в телеграм-канале ведомства данных о пожаре на 05.00 мск нет.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", поселок Волна расположен рядом с портом Тамань, в котором находится нефтегазовая компания "Таманьнефтегаз".

Взрыв на территории "Таманьнефтегаза", по предварительным данным, произошел не ранее чем в половину третьего ночи, информирует телеграм-канал Mash и публикует видео происшествия. На нем виден горящий резервуар с номером Р-26 и надписью "Огнеопасно".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале марта стало известно об уголовном деле, которое было возбуждено против двух жителей Краснодарского края, обвиняемых в попытке поджечь объекты на железной дороге.

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