Два жителя Новороссийска обвинены в попытке теракта

03 марта 2023, 23:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители Краснодарского края попытались поджечь объект на железной дороге, им предъявлено обвинение по статье о подготовке теракта.

Уголовное дело по статье о теракте возбуждено в отношении жителей Новороссийска в Краснодарском крае, они обвиняются в покушении на поджог релейного шкафа на железнодорожной линии и распространении наркотиков, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Уголовное дело было возбуждено 4 ноября, с того времени один из обвиняемых, несовершеннолетний студент техникума, оставался под стражей. Защита оспорила решение о продлении ему ареста, говорится в публикации.

Как следует из апелляционного постановления, опубликованного на сайте Краснодарского краевого суда, адвокат в апелляции указала, что в"деле нет конкретных сведений и доказательств", которые являются основанием для заключения под стражу. По мнению защиты, суд не учел, что молодой человек прописан в Новороссийске, где живет со своим опекуном, учится в техникуме. Также защита подчеркнула, что "представленные следователем скриншоты" с телефона обвиняемого "не отражают его идеологическую позицию", а также суд не учел, что обвиняемый не достиг совершеннолетия. В постановлении также указано, что защита поджала ходатайство с просьбой переквалифицировать обвинение со статьи о теракте на статью о приведении в негодность объектов жизнеобеспечения.

Однако суд счел, что решение суда первой инстанции, который постановил продлить срок ареста обвиняемому, является обоснованным и законным и отказался удовлетворить апелляцию.

"Кавказский узел" также писал, что в знак протеста против спецоперации на Украине житель города Гулькевичи поджег баннер с патриотическим лозунгом, а также трансформатор на путях между Армавиром и Курганинском, чтобы остановить транспортировку военной техники. Он заключен под стражу, , против него возбуждены уголовные дела о повреждении чужого имущества и диверсии, сообщили источники.

30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский пригрозил, что по статье о теракте будут квалифицироваться поджоги военкоматов, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он отметил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

С 24 февраля 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, на Кубани, в Волгоградской и Ростовской областях,произошли как минимум девять попыток поджога зданий военкоматов и администраций. Как минимум один из случаев, а именно поджог здания администрации Зимовниковского района Ростовской области, квалифицирован как теракт. Также по статье о теракте предъявлено обвинение Олегу Важдаеву из Краснодара из-за попытки поджога военкомата. В ночь на 6 октября 2022 года попытка поджога военкомата была зафиксирована в Горячем Ключе. Спустя три дня, 9 октября, появилась информация, что предполагаемого поджигателя военкомата в Горячем Ключе задержали силовики в Краснодаре.

14 февраля стало известно, что суд признал 19-летнего жителя Гуково Ростовской области виновным в хулиганстве и попытке уничтожения имущества при поджоге военкомата 13 мая 2022 года и приговорил его к четырем годам колонии. По версии управления ФСБ по Ростовской области, за поджог он получил три тысячи рублей.

Денис Сердюк приговорен к четырем годам лишения свободы по делу о поджоге военкомата в Волгограде в ночь на 15 мая 2022 года. На заседании суда в январе обвиняемый, 30-летний Денис Сердюк, признал вину, подтвердив, что бросил бутылки с зажигательной смесью внутрь здания. В суде он пояснил, что стремился выразить гражданскую позицию и "остановить боевые действия", а теперь сожалеет об "импульсивном поступке", совершенном на фоне жизненных неурядиц.

Также 23 сентября 2022 года в здание администрации Камышина были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Зданию причинен незначительный ущерб, сообщила мэрия. Подозреваемый был задержан 25 сентября. В этот же день в поселке Береславка произошел пожар в здании местной администрации. 26 сентября произошел пожар в здании военкомата в Урюпинске, в тот же день силовики отчитались о задержании подозреваемого в поджоге. В ночь на 29 сентября двое мужчин пытались поджечь здание администрации Куликовского сельского поселения Волгоградской области, они планировали поджечь часть здания, где хранились документы, связанные с воинским учетом. Один из двух подозреваемых, 23-летний житель Новониколаевского района задержан.

Помимо этого, известно и о делах о подготовке поджогов военкоматов. Так, в Ростовской области молодые люди были задержаны за подготовку поджога военкоматов. Житель Махачкалы планировал поджечь военкомат под угрозой расправы над находящимся в украинском плену сыном, следует из обнародованного 14 октября 2022 года видео ФСБ. 16 февраля суд в Ставрополе продлил срок ареста Михаилу Балабанову, подозреваемому в подготовке к поджогу военкомата.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.