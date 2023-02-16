Противник спецоперации арестован на Кубани после двух поджогов

16 февраля 2023, 09:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

В знак протеста против спецоперации на Украине житель города Гулькевичи поджег баннер с патриотическим лозунгом, а также трансформатор на путях между Армавиром и Курганинском, чтобы остановить транспортировку военной техники. Он заключен под стражу, сообщили источники.

В отношении жителя города Гулькевичи в Краснодарском крае заведены два уголовных дела, после того как он совершил поджог баннера с надписью "Своих не бросаем" и трансформатора на железнодорожных путях между Армавиром и Курганском.

Молодой человек был задержан в декабре 2022 года, затем он был помещен под стражу, сообщило 15 февраля "ОВД-Инфо"*.

По данным Telegram-канала "Baza", жителя города Гулькевичи зовут Леон. В отношении него заведены два уголовных дела – по статье 167 УК РФ "Повреждении чужого имущества" из-за поджога баннера, а также по части 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия".

Силовики считают, что Леон кинул четыре бутылки с зажигательной смесью в трансформатор на путях между Армавиром и Курганинском, чтобы остановить транспортировку военной техники. И что таким образом он выразил свой протест против проведения спецоперации на Украине, передал Telegram-канал "Осторожно, новости".

Комментариев от жителя города Гулькевичи или его представителей не поступало.

Статья 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" предусматривает до двух лет лишения свободы. Часть 1 статьи 281 УК РФ "Диверсия" предусматривает до 15 лет лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что в регионах юга России ранее неоднократно задерживали местных жителей за поджоги военкоматов. Так, 6 октября 2022 года стало известно, что неизвестный поджег здание военкомата в Горячем Ключе, огонь был потушен до приезда пожарных. Спустя три дня, 9 октября, появилась информация, что предполагаемого поджигателя военкомата в Горячем Ключе задержали силовики в Краснодаре.

Ранее, в ночь с 13 на 14 мая 2022 года в здание военкомата в Гуково неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью и скрылся. Сотрудники военкомата также самостоятельно потушили огонь.

Напомним, 30 сентября 2022 года представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что поджоги военкоматов будут квалифицировать как теракты, за них может грозить до 15 лет лишения свободы. Он заявил, что в стране фиксируются "единичные случаи" таких поджогов.

Материалы о протестах против мобилизации в СКФО и ЮФО публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Мобилизация и протесты". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Мобилизация: как протестует юг России".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.